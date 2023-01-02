Какие проблемы с кожей сигналят о болезни печени: ответ медиков

Неалкогольная жировая болезнь печени на ранних стадиях не имеет четких признаков, но есть малозаметные симптомы, которые нельзя игнорировать.

Медики говорят, что о поражении печени могут свидетельствовать незначительные проявления на коже, например треснутые капилляры или другое.

Об этом пишет Express.

На ранних стадиях немногие замечают симптомы заболеваний печени. Тогда печень еще способна функционировать по полной, хотя уже начинает страдать. У трети пациентов отсутствие признаков заболевания может сохраняться в течение нескольких лет. С ростом нарушений начинают появляться первые симптомы на коже: утолщения желтого цвета, мелкие красные линии или сыпь, говорят врачи.

В связи с этим медики констатируют: появление капилляров под кожей является одним из главных признаков. Она сигнализирует о появлении жира в печени, что приводит к замедлению кровотока и образованию сгустков крови, уже влияющих на артериальное давление.

Также у людей иногда возникают красные или фиолетовые точки под кожей, сигнализирующие о кровотечениях в мелких капиллярах.

Если функция печени была нарушена в течение длительного времени, люди могут ощущать зуд по всему телу, а на коже или веках могут откладываться маленькие желтые бугорки жира, сообщают специалисты Организации здравоохранения.

Также при болезни печени возможны проблемы со сном — : бессонница, потеря памяти, спутанность сознания и трудности с концентрацией внимания. Это происходит в процессе энцефалопатии, когда токсины, которые организм не в состоянии вывести, начинают воздействовать на мозг.

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