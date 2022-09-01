Какие продукты помогут бороться с жиром на животе

Если вы хотите сбрасывать лишние килограммы здоровым, стабильным темпом, ключ не обязательно в том, чтобы есть меньше — на самом деле нужно употреблять правильные продукты.

Чтобы узнать о некоторых из лучших продуктов для сжигания жира, которые вы можете есть на регулярной основе, если хотите уменьшить жир на животе, портал SheFinds.com поговорил с экспертами в области здравоохранения доктором Вирджинией Блэквелл, диетологом Тристой Бест, доктором медицинских наук Меган Пендлтон, доктором медицинских наук и специалистом по фитнесу Шери Бертон.

Они рекомендовали три ингредиента, которые вы можете класть на свою тарелку каждый день во время путешествия по похудению: яйца, овсянка и сладкий картофель.

Яйца

Доктор Блэквелл предлагает правильно начать свой день с яиц, ускоряющих обмен веществ, отметив, что эта вкусная и универсальная пища имеет массу преимуществ для здоровья, в том числе способность помочь вам сжигать жир.

«Яйца содержат большое количество белка, который имеет жизненно важное значение для подавления аппетита, это усиливает чувство сытости и уменьшает тягу к углеводам в конце дня, что приводит к уменьшению жира на животе», — сказала она.

Овес

Бест предлагает еще одну замечательную еду для завтрака, которая поможет избавить от жира на животе: тарелку овсяных хлопьев. «Овес является отличным источником цельного зерна и содержит много клетчатки и питательных веществ, — говорит она. — Как и яйца, одна из ключевых причин, по которой овес так хорош для похудения, заключается в том, что он обеспечивает достаточное чувство сытости. Клетчатка в овсянке дольше сохраняет чувство сытости, что может предотвратить переедание в течение всего утра».

Растительные белки

Пендлтон подчеркивает тот факт, что включение постного белка в ваш рацион — отличный способ похудеть. Это продукты с высоким содержанием белка и наименьшим количеством жира. «Важно включить в рацион нежирные источники белка, чтобы свести к минимуму количество потребляемых насыщенных жиров», — объясняет она. Несмотря на то, что есть множество нежирных белков, таких как рыба и курица, Пендлтон предлагает попробовать растительные белки, такие как фасоль, чечевица, темпе и сейтан, потому что они также содержат большое количество клетчатки, которая может быть чрезвычайно полезной, когда дело доходит до диеты.

Сладкая картошка

Тот, кто сказал, что крахмал — это плохо, никогда не пользовался преимуществами волокнистого вкусного сладкого картофеля. Фактически, Бертон говорит, что этот универсальный осенний овощ — один из лучших продуктов, которые вы можете есть регулярно, если хотите добиться более плоского живота и сбросить несколько фунтов. «Богатый пищевыми волокнами сладкий картофель продлевает ощущение сытости и может помочь предотвратить переедание», — объясняет она.