Каким знакам Зодиака разобьют сердце в августе

В августе у многих пар будут серьезные ссоры со своими половинками. Кое-где может дойти даже до развода.
Об этом сообщает 24 канал.
Какие мужчины разобьют сердце в августе
Овны
Овны очень упрямы, так что не захотят прислушиваться к своей половинке в августе. Более того, они не готовы ограничивать свою свободу из-за отношений.
Близнецы
Если вы только начинаете отношения с Близнецами, то помните, что привязывать их к себе – бесполезное дело. Они совершенно не умеют подчиняться своей второй половинке.
Львы
Поведение у Львов в этом месяце будет совершенно не образцовым. Вы сможете заметить в партнере странное состояние, которое не наблюдалось раньше. Вероятно, у Львова даже появятся любовницы.
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Весы
Если вы находитесь в отношениях с Весами, то столкнетесь в этом месяце с любовными перепитиями. Родившиеся под созвездием Весов будут всячески показывать, как они устали от отношений и потребуют сделать хотя бы перерыв.
Стрельцы
Стрельцы на этой неделе будут очень легко вспыхивать. Их эмоциональность придаст серьезный надлом в ваши отношения. Представители этого знака готовы даже пойти на измену.
Водолеи
Водолеи зависят от заботы и любви. Если вы не найдете достаточно времени для любимого человека, то женщина-Водолей найдет себе избранника, который будет уделять ему много внимания.