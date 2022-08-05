Каким знакам Зодиака разобьют сердце в августе

Астролог рассказал о трех знаках Зодиака мужского и женского рода, которые разобьют вам сердце в августе. Сложно строить отношения в последний месяц августа будет с Овнами, Близнецами, Львами, Весами, Стрельцами и Водолеями.

В августе у многих пар будут серьезные ссоры со своими половинками. Кое-где может дойти даже до развода.

Об этом сообщает 24 канал.

Какие мужчины разобьют сердце в августе

Овны

Овны очень упрямы, так что не захотят прислушиваться к своей половинке в августе. Более того, они не готовы ограничивать свою свободу из-за отношений.

Близнецы

Если вы только начинаете отношения с Близнецами, то помните, что привязывать их к себе – бесполезное дело. Они совершенно не умеют подчиняться своей второй половинке.

Львы

Поведение у Львов в этом месяце будет совершенно не образцовым. Вы сможете заметить в партнере странное состояние, которое не наблюдалось раньше. Вероятно, у Львова даже появятся любовницы.

Какие женщины разобьют сердце в августе

Весы

Если вы находитесь в отношениях с Весами, то столкнетесь в этом месяце с любовными перепитиями. Родившиеся под созвездием Весов будут всячески показывать, как они устали от отношений и потребуют сделать хотя бы перерыв.

Стрельцы

Стрельцы на этой неделе будут очень легко вспыхивать. Их эмоциональность придаст серьезный надлом в ваши отношения. Представители этого знака готовы даже пойти на измену.

Водолеи

Водолеи зависят от заботы и любви. Если вы не найдете достаточно времени для любимого человека, то женщина-Водолей найдет себе избранника, который будет уделять ему много внимания.