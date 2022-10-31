Какой овощ способен за несколько минут снизить уровень сахара в крови

Этот овощ богат витаминами А, С, К и Е, а также питательными веществами.

Ученые выяснили, что употребление сельдерея может оказать заметное влияние на уровень сахара в крови.

Об этом сообщает издание Ukr.Media.

Исследователи проанализировали влияние экстракта листьев сельдерея на уровень глюкозы в крови у пожилых людей с предиабетом (состояниея здоровья, при котором уровень сахара в крови выше нормы, но еще не столь высок, чтобы его можно было диагностировать как диабет 2 типа).

Эксперимент проводился на медицинском факультете Syiah Kuala University. Это был претест-посттест с контрольной группой. В группу испытуемых вошли 16 пожилых людей старше 60 лет с предиабетическим состоянием (шесть мужчин и 10 женщин). Участники были случайным образом разделены на две группы: контрольная группа (принимала плацебо) и группа лечения (принимала сельдерей).

Сельдерей принимался испытуемыми трижды в день (утром, днем ​​и вечером) за 30 минут до еды в течение 12 дней. Авторы наблюдали «значительное снижение» уровня глюкозы в плазме после приема пищи, показатель которого достиг 19,5% после лечения в группе, принимавшей сельдерей.

Исследователи пришли к выводу, что сельдерей является «эффективным» по снижению уровня глюкозы в крови.

«Курсор» писал ранее, что исследование выявило новые связи между диетическим сахаром, кишечными бактериями и метаболическими заболеваниями.