Сахар может способствовать развитию метаболических заболеваний — исследование

Новое исследование на животных показало, что один из способов, которым сахар может способствовать метаболическим заболеваниям, таким как диабет, заключается в нарушении микробиома кишечника. Новые результаты показывают, как именно определенные кишечные бактерии могут защищать от вредного воздействия диеты с высоким содержанием жиров, и как диетический сахар может нарушить эти защитные механизмы.

Новое исследование было опубликовано в Cell.

В этом новом исследовании ученые сначала сосредоточились на том, как диета с высоким содержанием жиров и сахара повлияла на микробиом мышей, с прицелом на определенный тип иммунных клеток. Эти иммунные клетки, называемые Th17, представляют собой специализированное подмножество Т-клеток, которые помогают защитить кишечник от определенных патогенных бактерий. Низкий уровень клеток Th17 был связан с нарушением обмена веществ и воспалительными состояниями.

«Эти иммунные клетки производят молекулы, которые замедляют всасывание «плохих» липидов из кишечника и уменьшают воспаление кишечника. Другими словами, они поддерживают здоровье кишечника и защищают организм от поглощения патогенных липидов», — сказала Ивайло Иванов, ведущий исследователь проекта.

Ученые кормили мышей пищей с высоким содержанием жиров и сахара и обнаружили, что у животных быстро развивались некоторые признаки метаболического заболевания (прибавка в весе, непереносимость глюкозы) и снизилось количество клеток Th17 в кишечнике.

Ученые обнаружили, что снижение уровня Th17 было связано с изменениями микробиома кишечника, вызванными диетой. Бактерии, которые, как известно, способствуют развитию Th17, были заменены другими видами кишечных бактерий. И именно сахар, по-видимому, увеличил популяцию вредных кишечных бактерий, что в конечном итоге снизило уровень Th17. Однако, пока у животных сохраняется высокий уровень кишечных бактерий, которые, как известно, индуцируют Th17, то жирная диета не приводит к негативным метаболическим эффектам.

«Сахар уничтожает нитчатые бактерии, и, как следствие, исчезают защитные клетки Th17. Когда мы кормили мышей диетой с высоким содержанием жиров и без сахара, они сохраняли кишечные клетки Th17 и были полностью защищены от развития ожирения и преддиабета, несмотря на то, что потребляли такое же количество калорий», — сказал ученый.

Возможно, наиболее очевидным выводом из результатов является то, что один из способов, которым диетический сахар может привести к проблемам с обменом веществ, — изменение уровня Th17 в кишечнике.

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