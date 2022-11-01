Какую пользу здоровью может принести употребление паприки

Красная молотая паприка, пожалуй, найдется на каждой кухне. С ее помощью можно придать блюдам насыщенный пикантный вкус. Но мало кто знает, какими еще удивительными свойствами обладает эта специя.

Об этом сообщает Ukr.Media.

Специалисты отмечают, что употребление паприки укрепляет пищеварение, потому что она обладает стимулирующими свойствами, усиливающими секрецию желудочного сока, регулируя аппетит и тем самым уменьшая тягу к нездоровой пище. Еще специя снижает вероятность развития кишечных расстройств.

Также паприка укрепляет защитные силы иммунитета, поскольку содержит в себе витамин С и антиоксидант рутин, обладающий противовоспалительным свойством. Так что не забывайте добавлять паприку в супы и гарниры.

Помимо этого, употреблении специи положительно сказывается на нервной системе, она защищает от развития нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера.

Еще медики рекомендуют добавлять паприку в блюда, потому что она богата на витамин Е и ненасыщенные жирные омега-3 кислоты, которые снижают уровень «вредного» холестерина, укрепляя работу сердечно-сосудистой системы.

«Курсор» писал ранее, какие специи стоит добавить в рацион, потому что они помогают снизить артериальное давление.