Названы 5 специй, которые помогают снизить артериальное давление

Чтобы прожить долгую жизнь, очень важно контролировать проблемы, связанные с сердцем.

Специи составляют значительную часть нашего ежедневного рациона. Они обогащают нашу кухню вкусом, цветом и ароматом. И вы бы подумали, что их ежедневное употребление может помочь контролировать ваше кровяное давление?

Согласно исследованию, опубликованному в сентябре 2021 года в Американском журнале клинического питания, люди, которые ели больше трав и специй, через 24 часа фиксировали более низкие показатели артериального давления (АД).

Health Shots поговорили с диетологом Дивьей Гопал, чтобы выяснить, какие специи могут помочь справиться с высоким давлением.

1. Чеснок

Одной из самых распространенных специй на кухне является чеснок. Гопал говорит: «Чеснок хорошо известен своими целебными свойствами. Он богат многими соединениями, полезными для здоровья сердца». Аллицин является одним из его основных соединений, которые могут помочь снизить высокое кровяное давление и расслабить кровеносные сосуды.

2. Базилик

Базилик богат растительным антиоксидантом эвгенолом, который помогает снизить кровяное давление, поскольку действует как естественный блокатор кальциевых каналов в организме.

3. Корица

Корица полезна не только для сердца, но и для здоровья в целом. Это ароматная специя, которую мы получаем из коры коричного дерева. «Эта специя помогает снизить высокое кровяное давление, расслабляет и расширяет кровеносные сосуды», — говорит Гопал.

4. Кардамон

Кардамон известен своим запахом и удивительным вкусом. Кроме того, эта сладкая специя содержит антиоксиданты, которые, как известно, снижают высокое кровяное давление, действуя как естественный блокатор кальциевых каналов.

5. Имбирь

Это универсальная специя, которая очень часто используется в индийской кухне. Гопал говорит: «Его потребление улучшает многие аспекты здоровья сердца, включая кровообращение, уровень холестерина и кровяное давление». Это также помогает в расслаблении кровеносных сосудов.

Как сообщал Курсор, названы пять популярных продуктов, которые врачи запрещают подогревать.