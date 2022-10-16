Китайские астронавты на борту станции «Тяньгун» сделали потрясающие фото Земли и Луны

Изображения показывают одну из гибких солнечных батарей станции на фоне ночных городов, сияющих с Земли внизу, а на другой фотографии запечатлено свечение воздуха над нашей планетой, которое возникает, когда солнечный свет взаимодействует с атомами и молекулами в земной атмосфере.

Об этом 16 октября сообщает Space.

Лю Ян, чья предыдущая миссия в космос в 2012 году сделала ее первой китаянкой на орбите, является автором нескольких фото Луны и Земли. Фотографии, сделанные Цай Сюйчжэ во время его первого полета в космос, включают в себя изображение острова Хайнань, недалеко от материкового Китая. С этой локации были запущены модули «Тяньгун», а также родом и томатный куст, проросший на борту станции. Новые фото еще больше помогут в изучении космических просторов.

Olha o vasto universo nas imagens capturadas por astronautas chineses a bordo da nave Shenzhou 14 pic.twitter.com/VVhdzZ3Tl9 — Embaixada da China no Brasil (@EmbaixadaChina) October 5, 2022

«Шэньчжоу-14» – третья миссия с экипажем на «Тяньгун». Во время первого, осуществляемого «Шэньчжоу-12», астронавты также смогли представить человечеству потрясающие снимки космических объектов.

Экипаж «Шэньчжоу» должен принять нового посетителя в конце этого месяца, когда будет запущен третий и последний модуль для станции «Тяньгун». Модуль Mengtian завершит запланированный Т-образный орбитальный форпост.

Ожидается, что члены экипажа останутся на орбите примерно до декабря, когда они встретят прибывающих астронавтов миссии «Шэньчжоу-15» и осуществят первую в Китае передачу экипажа. Китайские ученые довольны запусками своих миссий, но подробностями делятся редко.

Ранее «Курсор» сообщал, что NASA впервые зафиксировали мощную атаку черной дыры на галактику и показали на фото. Черная дыра в сердце далекой галактики RAD12 спровоцировал взрыв соседней галактики.