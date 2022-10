В NASA впервые зафиксировали мощную атаку черной дыры на галактику и показали на фото

На новом фото NASA плазма выходит из RAD12 и взрывает соседнюю галактику.

В «Твиттере» 16 октября опубликован соответствующий снимок.

Астрофизические струи состоят из ионизированного газа и электронов и обычно наблюдаются парами, движущимися в противоположных направлениях с релятивистскими скоростями, близкими к скорости света. Ситуацию в RAD12 делает уникальной тот факт, что ее черная дыра, кажется, направляет только одну струю на RAD12-B. Процесс для ученых остается загадкой.

With the help of citizen scientists, a team of astronomers has discovered a unique black hole spewing a fiery jet at another galaxy. The black hole is hosted by a galaxy around one billion light years away from Earth, named RAD12. pic.twitter.com/7oLhMmdbgE

— Royal Astronomical Society (@RoyalAstroSoc) October 12, 2022