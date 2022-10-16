В NASA впервые зафиксировали мощную атаку черной дыры на галактику и показали на фото

Черная дыра в сердце далекой галактики RAD12 взрывает соседнюю галактику струей плазмы, движущейся почти со скоростью света. Это первый случай, когда струя вылетает из центра одного образования и поражает другое большее по размерам.

На новом фото NASA плазма выходит из RAD12 и взрывает соседнюю галактику.

В «Твиттере» 16 октября опубликован соответствующий снимок.

Астрофизические струи состоят из ионизированного газа и электронов и обычно наблюдаются парами, движущимися в противоположных направлениях с релятивистскими скоростями, близкими к скорости света. Ситуацию в RAD12 делает уникальной тот факт, что ее черная дыра, кажется, направляет только одну струю на RAD12-B. Процесс для ученых остается загадкой.

With the help of citizen scientists, a team of astronomers has discovered a unique black hole spewing a fiery jet at another galaxy. The black hole is hosted by a galaxy around one billion light years away from Earth, named RAD12. pic.twitter.com/7oLhMmdbgE — Royal Astronomical Society (@RoyalAstroSoc) October 12, 2022

Система может иметь значение для того, как гасится звездообразование в галактиках, поскольку известно, что астрофизические струи вытесняют холодный газ, который образует строительные блоки для рождения звезд. Ученые обнаружили редкое скопление, которое помогает нам понять обратную связь радиоизлучения сверхмассивных черных дыр со звездообразованием галактик во время слияния.

Странный однобокий характер струи RAD12 впервые наблюдался в 2013 году и был обнаружен как в оптических данных Слоановского цифрового обзора неба, так и в радиоданных из обзора Very Large Array FIRST. Затем странное поведение галактики было подтверждено последующими наблюдениями, проведенными Хотой и его коллегами с использованием гигантского радиотелескопа Merewave Radio Telescope (GMRT) в Индии и радиотелескопа MeerKAT, который состоит из 64 антенн в Национальном парке Сурикатов в Южной Африке.

В то время как конический поток свежей молодой плазмы можно увидеть, когда он выбрасывается из сердца RAD12 и выходит за пределы видимых звезд галактики. Наблюдения, собранные с помощью GMRT, показали, что более слабая и старая плазма простирается за пределы этого потока.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые заявили, что черная дыра может свободно плавать по галактике.