Когда говорят пушки, медики не молчат

В те дни, когда шла военная операция в Секторе Газа, а юг Израиля подвергался бомбардировкам, наши медики и Национальный центр трансплантологии не прерывали своей обычной работы и провели серию операций, в результате которых было спасено три жизни!

Жительница Беар-Шевы Паз Арбели Барух, пожертвовала почку совершенно незнакомому ей человеку – Маруану Джанини, семейному врачу из поселка Абу-Снан. И её благородный поступок положил начало целой цепочке пожертвований.

Паз 49 лет, она мать троих детей, директор школы в Беар-Шеве. «Я из семьи сионистов и воспитана на идеях безвозмездной помощи. Несколько лет назад я увидела по телевизору интервью о донорстве органов, это послужило своего рода толчком, у меня возникло желание самой сделать что-нибудь значимое, внести свой вклад в спасение человеческих жизней». – делится она с корреспондентом Ynet.

Паз – человек дела, поэтому она обратилась в Национальный центр трансплантологии, где прошла несколько собеседований, долгое и тщательное обследование организма, сдачу различных анализов.

— Вас ни на секунду не пугали последствий жизни без почки?

«Я не боялась. Самым важным для меня в тот момент было, чтобы пересадка прошла успешно для человека, который в ней нуждается. Это действительно волновало меня. Я очень хотела сделать безвозмездный дар другим людям и тем самым совершить значимый поступок. Мне было абсолютно неважно, кто получит орган (с точки зрения национальности, пола и возраста), я вижу человека, а не стереотипы».

— Как отреагировала на это ваша семья?

«Это стало возможным благодаря огромной поддержке моего мужа Охада. Он очень сильно помог мне – как в принятии окончательного решения, так и во время восстановления после операции. Другие родственники тоже беспокоились некоторые даже удивлялись моему поступку, но для меня это было неважно».

— Как вы себя чувствовали в день операции?

«Я сильно волновалась, адреналин зашкаливал, я чувствовала, что вот-вот изменю чей-то мир. Ощущение, что вы совершаете созидательный поступок, очень трудно объяснить. Мне во многом помог хирург, доктор Абед Абу Ганим, который в итоге меня и оперировал. Благодаря его профессиональному сопровождению я не переживала по поводу медицинских аспектов».

Донорство по цепочке

Паз Арбели узнала, что ее пожертвование положит начало целой цепочке спасения других пациентов. Что же такое донорство по цепочке или перекрестное донорство? Из-за катастрофической нехватки донорских почек для спасения жизней пациентов, ожидающих трансплантации, израильским врачам приходится искать нестандартные решения. Одно из наиболее эффективных – это обмен донорами, так называемые «пересадки по цепочке». У нуждающихся в трансплантации почки часто есть близкие, готовые пожертвовать орган, но не всегда они подходят по комплексу гистосовместимости. И тогда медики могут подобрать для больного человека донора, а для его близкого – реципиента из числа других людей, оказавшихся в такой же ситуации. В результате происходит перекрестная пересадка почек или пересадка по цепочке. В подобных программах участвуют также доноры-альтруисты, позволяя создавать новые цепочки для донорства.

Девять лет назад Маруан Джанин (человек, получивший почку от Паз) начал испытывать боли, но поначалу не обратил внимания на тревожные сигналы: «Я знал, что моя мать страдает заболеванием почек, и у меня были определенные подозрения. Я сдал анализы, которые выявили кисты в почках, но в целом их функции были в норме. Поэтому я успокоился и проигнорировал симптомы, но потом началось ухудшение. Спустя годы прогрессирования болезни у меня появились типичные симптомы заболевания почек – бледность, отечность, слабость и очень низкий гемоглобин, я был госпитализирован, и вот тогда стало понятно – без пересадки не обойтись.

Его жена Миранда хотела пожертвовать свой орган мужу, но выяснилось, что их группы крови несовместимы. Женщина все равно решила не отказываться от идеи альтруистического донорства и отдать почку тому, кто в ней нуждается, кому она подойдет.

«Я бесконечно благодарен Паз за ее неоценимый дар, — говорит Маруан. — Я знаю, что у еврейского народа существует удивительная культура безвозмездной помощи, благодаря которой я получил вторую жизнь. Я чувствую свою причастность и, конечно же, ответственность. Как только мое здоровье восстановится, я готов делиться своей историей с каждым, кто боится и не может решиться на донорство. Паз и моя жена являются живым доказательством того, что жизнь с одной почкой возможна, вы практически ничем не рискуете, а в результате происходит спасение жизней».

В итоге сложилась цепочка из трех пар донор-реципиент, и три человека получили возможность вернуться к нормальной жизни! Паз помогла Маруану, его супруга Миранда пожертвовала свою почку 63-летней Шамас Хашан, жительнице друзской деревни Джулис. Сын Шамас Тимур, почка которого ей не подошла, пожертвовал орган 51-летнему Элиягу Шилиану.

Операции проводились в больнице «Бейлинсон», медицинских центрах «Сорока» и «Шиба».

Доктор Тамар Ашкенази, директор Национального центра трансплантологии, тоже отмечает важность альтруистического донорства: «Раз за разом мы получаем доказательства того, что люди, участвующие в программе донорства напрямую через наш центр, помогают сразу нескольким пациентам, создавая цепочку трансплантаций. Нет лучшего подарка, чем этот! Любой, кто думает о пожертвовании почки, может связаться с нами. Это чрезвычайно важное и благородное дело».

В Израиле очень развито альтруистическое донорство. В 2021 году на 30% возросло число доноров-альтруистов, которые спасли жизнь незнакомым им людям: 243 человека в 2021 г. против 188 в 2020-м. На 10% выросли показатели по внутрисемейному донорству.

Также в Израиле уже много лет существует карта донора «Ади», оформление которой означает однозначное согласие на пожертвование органов после смерти ее владельца. Согласно особой статье, включенной в Закон о трансплантации от 2008 года, граждане, имеющие карту «Ади», получают преимущество при необходимости пересадки органов им самим или их близким родственникам.

Оформить карту донора «Ади» может каждый израильтянин, начиная с 17 лет.

Подписаться на нее можно и на русском языке в интернете по адресу: https://bit.ly/3a2oZ3w

Ответы на любые вопросы о донорстве органов, которые остались неосвещенными в статье, можно получить на странице «Ади» в Фейсбуке