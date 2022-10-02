Командир МКС отправила Израилю «шалом» из космоса, опубликовав фото Тель-Авива, Хайфы и Мертвого моря

Израиль итальянка запечатлела, пребывая на борту орбитальной установки.

В «Твиттере» астронавт 2 октября опубликовал соответствующие фото.

В публикации она отметила, что ее заинтриговали прямые линии в южной части Мертвого моря. Выяснилось, что это комплекс иорданских соляных прудов-испарителей. Саманта передала привет Израилю и городам Хайфа и Тель-Авив, представив фото ночных городов.

Shalom & hello to #Israel and the cities of Haifa and Tel Aviv at night. I was also intrigued by these straight lines at the southern end of the Dead Sea – turns out it’s a complex of Jordanian salt evaporation ponds! #MissionMinerva @esa @ESA_EO @cities4tnight @Space_Station pic.twitter.com/cv5Paz43zp — Samantha Cristoforetti (@AstroSamantha) October 1, 2022

Кристофоретти стала первой европейской женщиной, принявшей на себя командование Международной космической станцией (МКС) на этой неделе на церемонии, которая транслировалась в прямом эфире из космоса. Предыдущий командир Олег Артемьев, воспользовался случаем, чтобы, казалось бы, сделать редкую космическую ссылку на войну в Украине, заявив, что «несмотря на бури на Земле, наше международное сотрудничество продолжается». Россиянин вручил Кристофоретти золотой ключ, символизирующий, что она является новым командиром космической станции до своего возвращения на Землю 10 октября.

Саманта Кристофоретти – астронавт Европейского космического агентства и бывший пилот итальянских ВВС. На Международную космическую станцию она пребыла во второй раз в апреле.

Итальянка рекордсменом по продолжительности пребывания женщины в космосе, проведя на орбите 199 дней в 2014 и 2015 годах. Она является пятой женщиной и первой женщиной не из США, ставшей командиром с момента создания этой роли в 2000 году. Командир МКС отвечает за все задачи, выполняемые членами экипажа на борту космической станции, которая находится на высоте более 400 километров над Землей.

Ранее «Курсор» сообщал, что NASA планирует затопить МКС в океане. Согласно плану, снижение космической станции, которая эксплуатируется с 1998 года, начнется уже в январе 2031 года.