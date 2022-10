Командир МКС отправила Израилю «шалом» из космоса, опубликовав фото Тель-Авива, Хайфы и Мертвого моря

Израиль итальянка запечатлела, пребывая на борту орбитальной установки.

В «Твиттере» астронавт 2 октября опубликовал соответствующие фото.

В публикации она отметила, что ее заинтриговали прямые линии в южной части Мертвого моря. Выяснилось, что это комплекс иорданских соляных прудов-испарителей. Саманта передала привет Израилю и городам Хайфа и Тель-Авив, представив фото ночных городов.

Shalom & hello to #Israel and the cities of Haifa and Tel Aviv at night. I was also intrigued by these straight lines at the southern end of the Dead Sea – turns out it’s a complex of Jordanian salt evaporation ponds! #MissionMinerva @esa @ESA_EO @cities4tnight @Space_Station pic.twitter.com/cv5Paz43zp

