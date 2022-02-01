В NASA хотят затопить МКС в океане

МКС начали эксплуатировать в конце 1998 года как многоцелевой исследовательский комплекс. На станции работают космонавты из России, США, Японии, Канады, Бельгии, Германии и других стран. Она обошлась странам более чем в 100 млрд долларов.

Уже к 2031 году эксплуатационный период Международной космической станции (МКС) может подойти к концу. Ученые NASA уже разработали план того, как станция будет постепенно снижаться, чтобы войти в атмосферу нашей планеты.

Об этом говорится в официальном отчете NASA.

Согласно плану, снижение начнется уже в январе 2031 года. После входа в атмосферу обломки МКС должны упасть в необитаемую зону южной части Тихого океана. Это произойдет, если верить расчетам, рядом с точной Немо

Немо – условная точка в Тихом океане, которая находится как можно дальше от всех обитаемых объектов или вод, по которым часто ходят корабли, плавают лодки.

Напомним, что эксплуатация МКС началась еще в 1998 году.

Ранее Курсор сообщал, что в США нашли утерянные артефакты с разбившегося космического шаттла Челленджер.

Кроме того, мы писали, что ученые открыли странную деформированную планету.

Еще напомним, что астрономы разгадали загадку самого странного явления на Солнце. Еще в 1999 году ученые вспышек на Солнце выявили необычное явление – некие темные пустоты, которые по внешнему виду напоминают пальцы. И вот не так давно эксперты из США предложили, с чем может быть связано это явление.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.