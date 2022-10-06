Коронавирус может прятаться в жировых клетках и снова проявляться — ученые

Люди с избыточным весом сталкиваются с повышенным риском тяжелых заболеваний и смерти от COVID-19, говорят ученые.

Коронавирус может оставаться в жировых тканях тела человека даже после полного выздоровления.

Об этом пишет Science.

Исследование провели учёные из Стэнфордского университета. Как стало известно, коронавирус поражает жировую ткань, в которой размножается и вызывает новые симптомы.

Чтобы оценить инфекцию SARS-CoV-2 в жировой ткани, стенфордские ученые провели ПЦР в реальном времени (RTqPCR) для генов SARS-CoV-2 в образцах жировой ткани, легких, сердца и почек в когорте из восьми COVID-19.

Был обнаружен РНК SARS-CoV-2 в эпикардиальной (EAT), висцеральной (VAT) и подкожной (SAT) жировой ткани у семи из восьми пациентов со средним значением Ct 33.

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