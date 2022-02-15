Врач рассказала, как восстановить здоровье ребенка после коронавируса

Медицинские эксперты отмечают следующие симптомы, которые должны послужить поводом для обращения к врачу: температура тела 38,5 градусов Цельсия или выше, метеоризм, боль в горле, заложенность носа и кишечный дискомфорт.

Стало известно, как восстановить здоровье ребенка после COVID-19. Об этом нам рассказала врач-педиатр Любовь Дорошко.

«Если ребенок перенес коронавирусную инфекцию, конечно, в зависимости от возраста, в течение месяца необходимо сделать общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмму и назначить витамины. Также важно ограничить физическую активность на месяц. Через 30 дней необходимо посетить участкового врача для обследования», — сказал врач, объясняя алгоритм выздоровления от болезни.

Эксперт добавил, что дети, как и взрослые, очень восприимчивы к заражению COVID-19. Медицинские эксперты отмечают следующие симптомы, которые должны послужить поводом для обращения к врачу: температура тела 38,5 градусов Цельсия или выше, метеоризм, боль в горле, заложенность носа и кишечный дискомфорт.

«Очень важно, чтобы родители измеряли температуру тела. Обязательно промывайте нос физраствором. Обязательно увлажняйте воздух и пейте много жидкости», — добавил педиатр.

Ранее Курсор сообщал, что ученые рассказали, когда бустерная прививка от коронавируса теряет эффективность. Важно, что эффективность первых двух доз изучена намного лучше по той простой причине, что с начала вакцинации прошло уже 15 месяцев, а «бустерам» всего 7 месяцев.

Кроме того, мы писали, что ученые выяснили, каковы шансы у привитых умереть от коронавируса. По словам ученых из США, человек, получивший все прививки от коронавируса, имеет больший шанс умереть от удара молнией, чем от этой болезни. Ученые изучили случаи более 1 миллиона вакцинированных взрослых.

Еще напомним, что Великобритании угрожает болезнь, которая опаснее коронавируса.

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