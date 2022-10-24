Криштиану Роналду оштрафовали почти на 900 тысяч евро: в чем причина

Всемирно известного 37-летнего португальского футболиста Криштиану Роналду оштрафовали на 887 тысяч евро и отстранили от тренировок с основной командой.

Об этом пишет Daily Star.

В «Манчестер Юнайтед» решили наказать Роналду за отказ выходить на замену во время матча с «Тоттенхэмом» в рамках 12-го тура Английской премьер-лиги. Тогда игра с лондонским футбольным клубом закончилась со счетом 2:0.

Помимо скандального отказа, португальский спортсмен еще и покинул стадион «Олд Траффорд», не дождавшись финального свистка в игре. А потом уехал с территории стадиона без разрешения тренера. За это скандального футболиста отстранили от тренировок с основной командой, а затем выписали штраф.

Впрочем, эта сумма составляет примерно двухнедельную зарплату Роналду.

В частности, тренер португальца Эрик Тен Хаг решил не включать подопечного в заявку на игру против Челси.

Отметим, что 37-летний форвард во второй раз присоединился к Манчестер Юнайтед в сентябре 2021 года, когда вернулся из Ювентуса.

«Курсор» писал ранее, что Криштиану Роналду подвергся критике после того, как опубликовал в Instagram свою фотографию с Джорданом Питерсоном, назвав одиозного канадского психолога «своим другом».