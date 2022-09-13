Роналду раскритиковали за встречу со скандально известным психологом

Криштиану Роналду подвергся критике после того, как опубликовал в Instagram свою фотографию с Джорданом Питерсоном, назвав одиозного канадского психолога «своим другом».

Криштиану Роналду столкнулся с негодованием болельщиков в сети после того, как нападающий «Манчестер Юнайтед» опубликовал в Instagram свою фотографию с правым психологом Джорданом Питерсоном.

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В последние годы Питерсон стал фигурой, вызывающей разногласия из-за его противоречивых взглядов на трансгендерных людей, прививки от Covid-19 и многое другое.

Еще в 2017 году Питерсона забанили в Твиттере после того, как он назвал врача, удалившего актеру-трансгендеру Эллиоту Пейдж грудные железы, «преступником».

Питерсон также вызвал ажиотаж в прошлом году, когда заявил, что «вам придется сначала убить меня», чтобы заставить его сделать бустерную прививку от Covid-19.

Однако эти взгляды, похоже, не беспокоят Роналду, поскольку португальский футболист в субботу сфотографировался с Питерсоном.

Обняв психолога за плечо, Роналду подписал фотографию: «Приятно видеть тебя, мой друг!»

Ряд болельщиков были разочарованы решением Роналду сфотографироваться с Питерсоном, и они оставили множество негативных комментариев в твиттере по этому поводу.

«Это действительно бросает тень на его наследие», — написал один из фанов футболиста в Twitter.

Другой пользователь заявил, что он «поставил крест на Роналду» после его фотографии с Питерсоном.

'Really tarnishing his legacy here' Fans criticise Cristiano Ronaldo after the Man United star posted a picture of himself with controversial right-wing psychologist Jordan Peterson https://t.co/sA5GLZrRK2 — MailOnline Sport (@MailSport) September 11, 2022

Ранее Курсор писал, что Инбаль Шемеш завоевала в субботу золотую медаль на европейских соревнованиях по дзюдо, которые проходят в Риччоне, Италия. Шемеш выступала в весовой категории до 63 кг.