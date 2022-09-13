Роналду раскритиковали за встречу со скандально известным психологом

Криштиану Роналду столкнулся с негодованием болельщиков в сети после того, как нападающий «Манчестер Юнайтед» опубликовал в Instagram свою фотографию с правым психологом Джорданом Питерсоном.
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В последние годы Питерсон стал фигурой, вызывающей разногласия из-за его противоречивых взглядов на трансгендерных людей, прививки от Covid-19 и многое другое.
Еще в 2017 году Питерсона забанили в Твиттере после того, как он назвал врача, удалившего актеру-трансгендеру Эллиоту Пейдж грудные железы, «преступником».
Питерсон также вызвал ажиотаж в прошлом году, когда заявил, что «вам придется сначала убить меня», чтобы заставить его сделать бустерную прививку от Covid-19.
Однако эти взгляды, похоже, не беспокоят Роналду, поскольку португальский футболист в субботу сфотографировался с Питерсоном.
Обняв психолога за плечо, Роналду подписал фотографию: «Приятно видеть тебя, мой друг!»
Ряд болельщиков были разочарованы решением Роналду сфотографироваться с Питерсоном, и они оставили множество негативных комментариев в твиттере по этому поводу.
«Это действительно бросает тень на его наследие», — написал один из фанов футболиста в Twitter.
Другой пользователь заявил, что он «поставил крест на Роналду» после его фотографии с Питерсоном.
Ранее Курсор писал, что Инбаль Шемеш завоевала в субботу золотую медаль на европейских соревнованиях по дзюдо, которые проходят в Риччоне, Италия. Шемеш выступала в весовой категории до 63 кг.