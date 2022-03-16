Land Rover разыграет в лотерею полет в космос

Победитель будет объявлен 15 августа. Билеты на такой полет есть и в свободных продажах, однако цена немалая – 450 тысяч долларов.

Land Rover и Virgin Galactic, компания, занимающаяся туристическими суборбитальными космическими полетами, проводят необычную кампанию в США. Среди владельцев автомобилей британской марки, а также клиентов, купивших машину до 20 июня 2022 года, разыграют билет на космический полет. В розыгрыше могут принять участие владельцы автомобилей Land Rover старше 18 лет из всех 50 штатов и округа Колумбия, за исключением Огайо и Вирджинии.

Чтобы попытать счастья, необходимо заполнить форму и зарегистрироваться на сайте Land Rover Adventure of a Lifetime. Форма должна содержать информацию о владельце, включая последние восемь цифр VIN-номера его автомобиля.

Приз — 90-минутный суборбитальный космический полет с Virgin Galactic и пять дней подготовки. Дата полета еще не объявлена. Победитель будет объявлен 15 августа. Билеты на такой полет есть и в свободных продажах, однако цена немалая – 450 тысяч долларов.

Есть и другие призы, среди которых обучение в центре вождения Land Rover, фирменные товары и прочее.

Курсор также писал, что Skoda готовится показать новый бюджетный седан. Название напоминает о прошлом компании, которая начала свою деятельность с производства велосипедов для бренда Slavia более 100 лет назад.

Кроме того, Mazda оснастит свои автомобили площадками для дронов. Компания запатентовала специальную площадку, которая крепится на крышу автомобиля и может принимать дроны даже во время движения.