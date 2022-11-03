Легенда Барселоны объявил о завершении карьеры

20:54, Сегодня
Общество
жерар пике фото
Фото: Википедия

Спортсмен в эту субботу проведет последний матч на Камп Ноу.

35-летний защитник испанской «Барселоны» Жерар Пике заявил, что покидает клуб и завершает свой футбольный путь.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

«Теперь, когда мечты этого мальчика сбылись, пришло время замкнуть этот круг. Я всегда говорил, что после Барселоны у меня не будет другой команды. Все так и будет. В эту субботу будет моя последняя игра на Камп Ноу. Но рано или поздно я вернусь», – поделился он.

Отметим, что Пике является воспитанником футбольной академии «Барселоны», в которую он поступил в 1997 году в 10-летнем возрасте. В 2004 он, не сыграв ни одного матчу за первую команду, перешёл в английский «Манчестер Юнайтед». Сперва он подписал контракт на 4 года, а после продлил ещё на один.

В сезоне 2006/07 Пике арендовала «Сарагоса», где он играл на позициях защитника и опорного полузащитника, а уже п еред стартом сезона 2008/09 вернулся в «Барселону». С того момента он завоевал следующие трофеи:

  • восемь титулов чемпиона Испании;
  • шесть Кубков Испании;
  • шесть Суперкубков Испании;
  • три Лиги чемпионов;
  • три Суперкубка Европы;
  • три чемпионата мира среди клубов.

В сезоне 2009/10 Пике признали лучшим защитником чемпионата Испании. Четыре раза входил в символическую сборную мира по версии ФИФА и пять раз – в символическую сборную Европы по версии УЕФА.

Также «Курсор» сообщал о том, что Месси может вскоре сменить клуб.

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