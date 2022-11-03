Легенда Барселоны объявил о завершении карьеры

35-летний защитник испанской «Барселоны» Жерар Пике заявил, что покидает клуб и завершает свой футбольный путь.
Об этом он сообщил в своем Instagram.
«Теперь, когда мечты этого мальчика сбылись, пришло время замкнуть этот круг. Я всегда говорил, что после Барселоны у меня не будет другой команды. Все так и будет. В эту субботу будет моя последняя игра на Камп Ноу. Но рано или поздно я вернусь», – поделился он.
Отметим, что Пике является воспитанником футбольной академии «Барселоны», в которую он поступил в 1997 году в 10-летнем возрасте. В 2004 он, не сыграв ни одного матчу за первую команду, перешёл в английский «Манчестер Юнайтед». Сперва он подписал контракт на 4 года, а после продлил ещё на один.
В сезоне 2006/07 Пике арендовала «Сарагоса», где он играл на позициях защитника и опорного полузащитника, а уже п еред стартом сезона 2008/09 вернулся в «Барселону». С того момента он завоевал следующие трофеи:
- восемь титулов чемпиона Испании;
- шесть Кубков Испании;
- шесть Суперкубков Испании;
- три Лиги чемпионов;
- три Суперкубка Европы;
- три чемпионата мира среди клубов.
В сезоне 2009/10 Пике признали лучшим защитником чемпионата Испании. Четыре раза входил в символическую сборную мира по версии ФИФА и пять раз – в символическую сборную Европы по версии УЕФА.
Также «Курсор» сообщал о том, что Месси может вскоре сменить клуб.