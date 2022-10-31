Это не Барселона: Месси может вскоре сменить клуб

Этот громкий трансфер обсуждают уже длительное время.

Аргентинский футболист Лионель Месси по завершении своего контракта с «ПСЖ» летом 2023 года может стать игроком «Интер Майами».

Об этом сообщает The Athletic.

По информации журналистов, это является самым вероятным вариантом продолжения карьеры спортсмена. Также есть шансы, что он продлит контракт с парижанами или вовсе вернется в «Барселону».

В материале сказано, что представители Месси и клуба ведут переговоры о подобном переходе уже несколько лет, и с каждым разом вероятность такого перехода увеличивается. Хорхе и Хосе Мас, которые являются совладельцами «Интера Майами» вместе с Дэвидом Бекхэмом, обсуждают эту возможность с отцом Месси — Хорхе Месси.

Отметим, что в этом сезоне аргентинец провел 17 матчей во всех турнирах, где забил 12 голов и отдал 13 результативных передач.

Также «Курсор» сообщал, что триатлонист Шахар Сагив станет первым израильтянином, поучаствовавшем в соревнованиях в Саудовской Аравии.