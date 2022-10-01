Легкорельсовый транспорт в Тель-Авиве будет работать в Шаббат – Михаэли

Министр транспорта Мейрав Михаэли прокомментировала инициативу относительно запуска легкорельсового транспорта в Тель-Авиве. В районе Гуш-Дана пассажиры смогут им воспользоваться в Шаббат.

Решение вступит в силу со следующего года.

Подробности 1 октября сообщил N12.

Михаэли отметила, что внимательно выслушала экспертов и их предложения. Она решила одобрить инициативу.

«Это мое решение, я приняла его после рассмотрения всех последствий, доведенных до меня», – заявила глава ведомства.

В обществе активно обсуждают такую возможность. Для многих непонятно, имеет ли Михаэли право принимать такое решение, поскольку в настоящее время она работает в переходном правительстве, а следующие выборы в Израиле состоятся 1 ноября.

Дебаты о работе общественного транспорта в субботу долгие и страстные дни продолжаются длительное время. Критики заявляют, что это имеет серьезные последствия для повседневной жизни многих израильтян.

Минимизированная версия общественного транспорта уже работает по субботам в Гуш-Дане, а служба Weekend Transportation действует между семью городами. Услуга состоит из десяти линий, которые позволяют междугородние поездки в часы, когда общественный транспорт закрыт, с учетом районов, где строго соблюдается Шаббат.

Противодействие решению все же есть. Заявление наверняка вызовет возмущение со стороны религиозных партий, которые яростно выступают против любого общественного транспорта во время Шаббата. Те, кто выступает против этого шага, вероятно, заявят, что это решение противоречит соглашению о статусе-кво, который запрещает движение любого общественного транспорта в еврейских городах во время Шаббата.

Ранее «Курсор» сообщает, что раввин разрешил еврею нарушить Шаббат, чтобы участвовать в запуске американского спутника. Израильский инженер мог повлиять на продолжение миссии SpaceX.