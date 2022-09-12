Раввин разрешил еврею нарушить Шаббат, чтобы участвовать в запуске спутника

Еврейский инженер должен был присутствовать на ракетной площадке SpaceX и заниматься различными техническими вопросами, потому что окно запуска было ограничено субботой.

Ракета SpaceX с израильским спутником, которую запустили в субботу, привела к очень редкой ситуации — израильский инженер получил разрешение нарушить Шаббат, чтобы миссия могла быть продолжена.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Перед инженером, который должен был присутствовать на месте и заниматься различными техническими вопросами, поскольку окно запуска было ограничено субботой, встал вопрос, как добраться до места вовремя. Так как он жил на военной базе, находившейся на ближайшем безопасном расстоянии от стартовой площадки, но она была расположена за много миль до объекта. Это означало, что ему нужно было использовать машину в Шаббат, чтобы добраться до нужного места и принять участие в запуске.

Старший инженер обратился к раввину Манхему Перлу, главе Института Цомет — израильской высокотехнологичной некоммерческой организации, специализирующейся на ИТ-оборудовании и электронных приборах, предназначенных для соответствия Галахе, — и спросил его, что он может сделать, чтобы совместить свои профессиональные требования со своей верой в тот важный день, когда в космос будет запущен спутник, чтобы расширить покрытие сотовой связи на Земле с использованием израильских технологий.

Перл ответил, что он может работать в Шаббат, даже если это означает физическое присутствие на стартовой площадке, и что он также может присоединиться к остальным рабочим в автобусе, который доставит их туда, если подъем будет не только для него.

«Проведение запуска в соответствии с планом представляет высший общественный интерес. Улучшение покрытия сотовой связи [посредством запуска спутника] могло бы предотвратить опасные для жизни ситуации из-за случаев, когда люди могли бы позвать на помощь в районах, где раньше не было приема», — написал Перл инженеру.

«Кроме того, согласно еврейскому законодательству, участие израильского инженера в таком проекте имеет большое значение, поскольку это касается технологий и Государства Израиль», — добавил раввин.

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