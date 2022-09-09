Лето-2022 оказалось самым жарким в Европе за все время наблюдений

11:03, Сегодня
Общество
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Фото: canva.com

Нынешним летом средняя температура была на 0,4 градуса выше, чем в прошлом году.

Лето 2022 года стало самым жарким в Европе за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает мониторинговая служба Европейской комиссии.

Специалисты отметили, что средняя температура воздуха в Старом Свете на четыре десятых градуса превысила показатель прошлогоднего лета, которое уже было рекордно жарким.

В частности, средняя температура с июня по август 2022 года была на 1,34 градусов выше среднего исторического значения за 30-летний период с 1991 по 2020 год, тогда как в августе, который стал самым жарким месяцем лета, превышено среднее значение температур 1991- 2020 гг. на 1,72 градус, сообщили эксперты.

За это время, лесными пожарами в странах ЕС было уничтожено не менее 700 тыс. га леса, а 23 августа Еврокомиссия объявила, что Европа переживает самую сильную засуху за последние пять столетий.

Среди наиболее затронутых пожарами в нынешнем году государств — Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).

Из-за аномальной жары ряд стран столкнулись с нехваткой воды.

«Курсор» писал ранее, что по мнению исследователей, в ближайшие десятилетия люди умрут в рекордном количестве, поскольку изменение климата ужесточает свою хватку на нашей планете.

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Автор материала:
Тали Малкина
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