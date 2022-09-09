Лето-2022 оказалось самым жарким в Европе за все время наблюдений

Об этом сообщает мониторинговая служба Европейской комиссии.
В частности, средняя температура с июня по август 2022 года была на 1,34 градусов выше среднего исторического значения за 30-летний период с 1991 по 2020 год, тогда как в августе, который стал самым жарким месяцем лета, превышено среднее значение температур 1991- 2020 гг. на 1,72 градус, сообщили эксперты.
Среди наиболее затронутых пожарами в нынешнем году государств — Испания (246 тыс. га сгоревших лесов), Румыния (150 тыс. га), Португалия (75 тыс. га) и Франция (61 тыс. га).
Из-за аномальной жары ряд стран столкнулись с нехваткой воды.
«Курсор» писал ранее, что по мнению исследователей, в ближайшие десятилетия люди умрут в рекордном количестве, поскольку изменение климата ужесточает свою хватку на нашей планете.