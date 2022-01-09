Любовный гороскоп на неделю с 10 по 16 января: готовьтесь к серьезным потрясениям

Подсказки астрологов помогают разобраться в денежных делах, в жизненных трудностях и, конечно же, в вопросах любви. Благодаря любовному гороскопу вы проведете середину января с позитивом.

Планеты говорят о том, что неделя предстоит непростая и напряженная. Не опускайте руки, ведь из всего можно извлечь полезный опыт. Пришло время разобраться с текущими проблемами в отношениях или попробовать найти новую любовь. Это отличное время не только для любовных поисков, но и для проведения ритуалов, чтобы поскорее перестать о ком-то думать, пишет Слова и фразы.

Овен

Овнов могут ожидать неприятности. Им будет некомфортно в длительных отношениях. Возможны неожиданные ссоры, которые выбьют почву из-под ног. Астрологи советуют оставаться оптимистичными. Да, Овны относятся к самым грубым Знакам Зодиака, но они легко могут совладать с собой и своими эмоциями. Полезными будут совместные поездки и прогулки с партнером. Одиноким Овнам лучше пока уйти в тень.

Телец

14 числа Меркурий станет ретроградным, и по этой причине Тельцам необходимо будет стать более бдительными, особенно в любви. В отношениях начнется период недопонимания, а одиноких Тельцов ожидают неприятные встречи. Узнать заранее характер и энергетику человека можно, к примеру, по форме его подбородка. Такой метод существенно сэкономит время. Шансы достичь компромисса в отношениях очень малы.

Близнецы

Одиноким представителям этого Знака стоит внимательнее присмотреться к своему окружению. Вполне возможно, что есть человек, который тайно влюблен в Близнецов. Отпугнуть этого человека могут их негативные привычки. Пока никаких активных действий лучше не предпринимать. Если окружающие люди заинтересованы в улучшении отношений, то можно поднять белый флаг и начать переговоры.

Рак

У Раков, которые пока находятся в поисках, появится много новых возможностей для знакомств, начала новых отношений. Перед тем, как с головой прыгать в омут любви, лучше проверить любовную совместимость с новым человеком. В отношениях с партнером и близкими Раков ждут перемены. Из всех Знаков Зодиака именно Ракам на этой неделе повезет больше остальных. Ретроградный Меркурий не будет для них слишком опасен.

Лев

Львам, которые находятся в поисках или жаждут заполучить расположение другого человека, лучше воспользоваться эффективными шепотками на любовь. Магия сейчас будет сильнее здравого смысла. Если от Львов кто-то что-то скрывает, то на этой неделе все тайное станет явным. Семейные Львы ощутят поддержку близких. Самая хорошая новость заключается в приближении благоприятных и долгосрочных перемен.

Дева

Девам стоит научиться правильно общаться с негативными людьми. На этой неделе вокруг них будет слишком много токсичных личностей, поэтому придется научиться находить с ними общий язык, а не начинать незамедлительную войну. Всех, кто состоит в отношениях, ждет большое количество приятных впечатлений. На этой неделе самая лучшая терапия — это общение с близкими и романтика.

Весы

Весам астрологи рекомендуют почаще общаться с представителями самых добрых Знаков Зодиака. Именно с такими людьми удастся построить крепкие и доверительные отношения. Среди них может оказаться любовь всей жизни, будущий лучший друг. Чтобы не утонуть в негативе, к которому склоняют сентябрьские звезды, астрологи советуют Весам черпать силы и вдохновение в путешествиях, общении, любви.

Скорпион

Скорпионам стоит быть осторожнее в общении с окружающими. В период с 10 по 16 января легко можно встретить человека со злым сердцем, поругаться с кем-то из близких. Никаких трагедий не ожидается, но понервничать точно придется. Чтобы это не выбивало Скорпионов из колеи, астрологи советуют успокаивать нервы своевременным отдыхом. С любимым человеком лучше не проводить все свободное время. Это оттолкнет его.

Стрелец

Если Стрельцам хочется привлечь в свою жизнь нужные вещи, события и людей, то в этом им помогут три эффективные практики. Любовь же потребует большего. Чтобы найти истинные чувства, нужно прислушиваться к интуиции. Ночные светила предоставят Стрельцам шанс сделать что-то значимое для партнера. Это может быть решение его важной проблемы.

Козерог

Козерогам желательно пользоваться советами фэн-шуй, которые помогут привлечь не только любовь, но и достаток, удачу. Если Козероги смогут создать благоприятную атмосферу в доме, у них получится изменить всю свою жизнь целиком. Астрологи отмечают, что на этой неделе наладятся отношения с партнером. Что до поисков второй половинки, то тут лучше временно повысить активность в социальных сетях.

Водолей

У Водолеев неделя ожидается непростая, поэтому астрологи советуют правильно начинать каждое утро. В этом Водолеям помогут четыре приметы счастливого дня. Беречь от хандры и уныния нужно не только себя, но и тех, кого Водолеи любят. От депрессивных мыслей спасут уютные вечера с партнером, немного романтики, посиделки с друзьями. Можно побыть просто в одиночестве и заняться своими делами. Это тоже поможет.

Рыбы

Если представители данного Знака застряли в тупике и не знают, что делать дальше, им стоит воспользоваться советами о том, как изменить свою жизнь. Это очень благоприятное время для попыток найти вторую половинку. В отношениях с любимым человеком могут возникнуть непредвиденные разногласия, но разрешить их не составит особого труда. Улучшить настроение поможет общение и совместный досуг.

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