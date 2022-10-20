Массовое распространение чумы изменило иммунную генетику европейцев – ученые

Генетический вариант, повышающий риск болезни Крона, мог помочь людям пережить ужасную болезнь.

Об этом 20 октября сообщает журнал Nature.

Генетический вариант, который, по-видимому, повысил способность средневековых европейцев пережить черную смерть много веков назад, может способствовать — хотя и в незначительной степени — воспалительному заболеванию, поражающему людей сегодня. Такие выводы сделали нидерландские специалисты.

Исследователи использовали ДНК, собранную из останков многовековой давности, чтобы различить отпечатки пальцев, которые бубонная чума во время черной смерти оставила в иммунной системе европейцев. Эта разрушительная волна болезни, как правило, щадит тех, у кого есть вариант гена, известного как ERAP2. В результате он становится более распространенным. Этот вариант уже известен ученым тем, что немного увеличивает вероятность развития болезни Крона, при которой ошибочное воспаление наносит вред пищеварительной системе.

«Результаты показывают, как эти исследования древней ДНК могут помочь понять болезни даже сейчас», — говорит Михай Нетеа, специалист по инфекционным заболеваниям в Медицинском центре Университета Радбауд в Неймегене.

Бубонная чума, вызванная бактерией Yersinia pestis, однажды убила 60 процентов инфицированных. В древнем мире она вызвала чередующиеся волны страданий, самой разрушительной из которых была черная смерть, часто датируемая 1346–1350 годами.

Пощадив людей, чья иммунная система имеет определенные черты, такие патогены, как Y. pestis, повлияли на эволюцию иммунной системы человека. Исследования выявляют, как массовое распространение чумы изменило иммунную генетику европейцев.

Ранее «Курсор» сообщал, что ученые, возможно, раскрыли происхождение бубонной чумы.