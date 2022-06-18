Ученые, возможно, раскрыли происхождение бубонной чумы

Вспышка бубонной чумы опустошила мир между 1346 и 1353 годами и является самой смертоносной пандемией, зарегистрированной в истории человечества, в результате которой погибло до 200 миллионов человек.

Новое исследование предполагает, что Черная смерть началась в 1338 году на территории нынешнего Кыргызстана.

Об этом сообщает Independent.

Бубонная чума вызывается бактерией Yersinia pestis и распространяется блохами, но также может принимать вторичную форму, когда передается от человека к человеку воздушно-капельным путем.

В 1347 году чума впервые попала в Средиземное море на кораблях, перевозивших товары с территорий Золотой Орды в Черном море.

Затем смертельная болезнь распространилась по Европе, Ближнему Востоку и Северной Африке, унеся жизни до 60 процентов населения в результате крупномасштабной вспышки, за что получила прозвище Черная смерть.

Первая волна переросла в 500-летнюю пандемию, известную как вторая пандемия чумы, которая продолжалась до начала 19 века.

Происхождение второй пандемии чумы было предметом споров. Одна из самых популярных теорий подтверждает свое происхождение в Восточной Азии, в частности, в Китае.

Однако единственные доступные археологические находки до сих пор были получены из Центральной Азии, недалеко от озера Иссык-Куль, на территории нынешнего Кыргызстана.

Результаты показывают, что эпидемия опустошила местное торговое сообщество в 1338 и 1339 годах.

Раскопки, проводившиеся почти 140 лет назад, выявили надгробия, свидетельствующие о том, что люди умерли в те годы от неизвестной эпидемии или «моровой язвы».

С тех пор как они были впервые обнаружены, надгробия с надписями на сирийском языке стали краеугольным камнем споров среди ученых относительно их отношения к Черной смерти в Европе.

Для исследования международная группа исследователей проанализировала древнюю ДНК человеческих останков, а также исторические и археологические предметы из двух мест, в которых были обнаружены надписи о «чуме».

Первые результаты команды были очень обнадеживающими: ДНК чумной бактерии Y. pestis была обнаружена у людей с датой 1338 года, выгравированной на их надгробиях.

Старший автор исследования доктор Фил Славин, адъюнкт-профессор истории Стерлингского университета в Шотландии, сказал: «Наконец-то мы смогли показать, что эпидемия, упомянутая на надгробиях, действительно была вызвана чумой».

Исследователи ранее связывали начало Черной смерти с массовым разнообразием штаммов чумы, так называемым Большим взрывом разнообразия чумы.

Но точную дату этого события нельзя было точно установить, и считалось, что оно произошло где-то между 10 и 14 веками.

Ведущий автор, доктор Мария Спироу из Университета Тюбингена, Германия, сказала: «Мы обнаружили, что древние штаммы из Кыргызстана расположены точно в узле этого масштабного события диверсификации».

«Другими словами, мы нашли исходный штамм Черной смерти и даже знаем его точную дату».

Она объяснила, что чума — это не болезнь людей; бактерия выживает в популяциях диких грызунов по всему миру, в так называемых резервуарах чумы.

Исследователи говорят, что древний центральноазиатский штамм, вызвавший эпидемию вокруг озера Иссык-Куль в 1338–1339 годах, должен был происходить из одного такого резервуара.

Соавтор, профессор Йоханнес Краузе, добавил: «Мы обнаружили, что современные штаммы, наиболее тесно связанные с древним штаммом, сегодня обнаруживаются в резервуарах чумы вокруг гор Тянь-Шаня, очень близко к тому месту, где был обнаружен древний штамм».

Кроме того, Курсор писал, что журналистка рассказала, что произошло с ее телом после того, как она отказалась от сахара на 30 дней.