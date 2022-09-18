Медики назвали зелень, которая является самой опасной для людей в возрасте

Врач-диетолог Марина Аплетаева рассказала, какую популярную зелень нужно с осторожностью употреблять людям, у которых есть проблемы с почками.

Зелень должна часто присутствовать в рационе человека, потому что в ее составе много витаминов и микроэлементов, поддерживающих работу организма. Однако, с некоторым популярным растением, которое часто добавляют в салаты и другие блюда, стоит быть осторожнее.

Об этом сообщает издание m24.

Врач-диетолог Марина Аплетаева отметила, что речь идет о петрушке, которые люди часто высаживают на дачах или на подоконнике. Несмотря на все свои полезные свойства, зелень может предоставлять опасность для людей, страдающих проблемами с почками. Дело в том, что в этом растении в большом количестве содержится щавелевая кислота, которая приводит к образованию солей, способных впоследствии спровоцировать проблемы с почками и нарушения в работе мочевыделительной системы

По словам специалиста, если добавлять петрушку ко всем блюдам, это может вызвать развитие воспалительных процессов в организме, связанных, прежде всего, с образованием камней. А в случаях, когда камни в почках уже есть, обилие петрушки в рационе может усугубить проблему.

Заменить петрушку, подчеркивает диетолог, лучше всего укропом, поскольку этот вид зелени не несет для организма никаких скрытых рисков.

«Укроп – самая безопасная зелень во всех смыслах. У нее практически нет противопоказаний даже по возрасту», — резюмировала медик.

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