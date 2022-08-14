Названа самая полезная зелень, которая активно борется с раком

Специалисты однозначно рекомендуют кинзу для частого употребления, ведь она поможет в профилактике множества заболеваний.
Об этом пишет Telegraf.
Кинза содержит витамины группы В, С, РР, рутин, каротин, пектин, ароматические масла, аскорбиновую кислоту, макро- и микроэлементы.
Согласно ряду исследований, кинза способна активировать определенные каналы в мозге, что помогут предотвратить судороги.
Также кориандр обладает противораковыми, противовоспалительными, антибактериальными, кардиозащитными, желудочными и даже обезболивающими эффектами.
Один из научных экспериментов показал, что экстракт листьев кинзы снизил экспрессию определенных генов, связанных с раком. В результате клетки рака простаты стали менее инвазивными. А экстракты стебля, корня и листьев зелени обладают противораковым действием против клеток рака груди.
Семена кориандра могут облегчить боль и воспаление. Так, один из экспериментов показал, что экстракт из семян кориандра оказывает обезболивающее действие на мышей и помогает облегчить мигрень у людей.
Кинза также имеет противомикробные свойства, помогая справляться с инфекциями, в частности с бактериями, что вызывают инфекции мочевыводящих путей.
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