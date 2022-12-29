Медики: лук содержит противораковые соединения и защищает от диабета

Лечебные свойства лука были известны с давних времен, когда его использовали для лечения таких заболеваний, как головная боль, болезни сердца и язвы во рту. Но современные медики нашли несколько новых полезных свойств лука.

Употребление лука связано со снижением риска некоторых видов рака, среди которых рак желудка и колоректальный рак.

Об этом пишет healthline.

Обзор 26 исследований показал, что люди, потреблявшие большое количество лука, имели на 22% меньше шансов получить диагноз рак желудка, чем те, кто его не ел или ел мало. Эти противораковые свойства связывают с соединениями серы и флавоноидными антиоксидантами, содержащимися в луке.

Употребление лука также помогает контролировать уровень сахара в крови, что особенно важно для людей с диабетом. Более раннее исследование с участием 42 человек с диабетом 2 типа показало, что употребление 100 граммов сырого красного лука значительно снижает уровень сахара в крови натощак через 4 часа.

Лук также играет большую роль в укреплении костей. Исследование с участием 24 женщин среднего возраста и постменопаузы показало, что те, кто потреблял 100 миллилитров лукового сока ежедневно в течение 8 недель, улучшили минеральную плотность костной ткани. Еще одно исследование показало, что пожилые люди, которые чаще всего ели лук, снизили риск перелома бедра более чем на 20% по сравнению с теми, кто никогда его не ел.

Ранее Курсор писал, что назван необычный признак когнитивных нарушений у пожилых людей. Авторы новой работы отметили, что впервые в таком эксперименте задействовали реальные деньги, когда человек должен оценивать свои настоящие риски.