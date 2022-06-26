Назван необычный признак когнитивных нарушений у пожилых людей

Авторы новой работы отметили, что впервые в таком эксперименте задействовали реальные деньги, когда человек должен оценивать свои настоящие риски.

Эксперты из Университета Южной Калифорнии выяснили, что готовность пожилых людей легко отдавать свои деньги мошенникам может говорить о нарушении у них когнитивных способностей.

Новое исследование было опубликовано на сайте j-alz.com

По словам ученых, это может быть первый признак болезни Альцгеймера. Для того чтобы выяснить это, эксперты провели эксперимент при участии 67 человек, чей средний возраст был на отметке в 69 лет.

Всем испытуемым сказали, что они взаимодействуют в паре с анонимом, который присоединится в режиме онлайн. Пожилые люди получили на руки 10 долларов, и в предлагаемых ситуациях должны были решать, отдать деньги анониму или оставить себе.

Также добровольцы проходили тест на когнитивные способности.

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