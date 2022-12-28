Медики назвали блюда, которые взбодрят лучше, чем кофе

Специалист порекомендовал более полезную альтернативу кофе. Эти продукты не только прибавят сил, но и насытят организм другими полезными микроэлементами.

Нутрициолог Анна Елькина назвала продукты, которыми вполне можно заменить чашку крепкого кофе, если вам нужно взбодриться и избавиться от сонливости.

Об этом специалист написала в своем Instagram-аккаунте.

Прежде всего, это качественный черный шоколад — не менее 85% какао. Шоколад помогает нам получить гормоны радости, пояснила врач.

Утро стоит всегда начинать со стакана воды. Врач напоминает, что частой причиной усталости является обезвоживание организма.

Яйца — простой и доступный продукт. Они имеют полный аминокислотный состав, который помогает организму активно работать.

Эксперт советует также ввести в рацион ягоды, которые обеспечат организм энергией. Также в список продуктов, которые взбодрят лучше кофе, она добавила цитрусовые. Это связано с тем, что в них большое количества витамина С, который бодрит и сам по себе, а в сочетании с другими витаминами, которые находятся в этих плодах, эффект гарантирован уже через считанные минуты. Также прекрасно подойдут бананы — несмотря на то, что в них достаточно много калорий, это еще и прекрасная альтернатива любым сладостям.

Вместо кофе, рекомендует диетолог, следует пить зеленый чай, который также содержит кофеин, но является антиоксидантом. Этот напиток «дает заряд бодрости на больший период, чем кофе». Кроме того, он может стать профилактикой ряда болезней.

Ранее «Курсор» рассказывал, что медики назвали два напитка, которые существенно продлевают жизнь человека. Ученые утверждают, что всего два напитка в разы могут снизить склонность к хроническим заболеваниям и помогут повысить шанс на долголетие.