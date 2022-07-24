Медики назвали болезнь, повышающую риск развития деменции

Эксперт Ин Шан из Каролинского института в Стокгольме, в ходе исследования, выяснила, что неалкогольная жировая болезнь печени может повысить риск развития слабоумия.

Об этом сообщает MedicalXpress.

Известно, что это заболевание поражает около 25% людей по всему миру и является распространенной хронической формой заболевания печени. У нее нет явным симптомов, поэтому многие даже не знаю о наличии данного заболевания, пока оно не перетекает в тяжелую форму. Но чаще всего недуг возникает из-за чрезмерного употребления алкоголя, а также он может быть следствием ожирения.

Эксперт Ин Шан из Каролинского института в ходе исследования, выяснила, что у людей с неалкогольной жировой болезнью на 44% повышается риск развития сосудистой деменции. А если у пациента, помимо заболеваний печени, есть и проблемы с сердцем, тогда риск возрастает на 50%.

Отметим, что деменция — это потеря способности к абстрактному и ассоциативному мышлению, нарушение памяти, речи, ориентации и восприятия.

«Курсор» писал ранее, что врач общей практики Михаил Петрик, чтобы избежать деменции и раковых образований, необходимо всего лишь пить черный чай, но делать это нужно правильным способом.

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