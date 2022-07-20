Названы продукты, предотвращающие деменцию и проблемы со зрением у женщин

Ученые из Университета Джорджии (США) выяснили, что женщины чаще страдают от аутоиммунных заболеваний и поэтому нуждаются в дополнительной профилактической помощи. Эксперты рекомендуют им добавлять в рацион побольше ярких овощей и фруктов.

Об этом сообщает Tandfonline.

Сообщается, что в пожилом возрасте женщины чаще чем мужчины жалуются на проблемы со зрением, а также на нарушения когнитивных функций. И чтобы минимизировать эти заболевания, им нужно употреблять больше овощей и фруктов, например, капусты, шпината, помидоров, моркови, болгарского перца. Дело в том, что в их составе есть растительные пигменты, которые важны для работы зрительной системы и мозга.

Американский исследователь Билли Хаммонд отметил, что женский организм, в отличие от мужского, имеет тенденцию к накоплению витаминов и минералов, но в основном запас концентрируется в жировых отложениях и это связано с функцией деторождения.

Из-за неравномерного распределения, глазам и мозгу достается меньше полезных веществ, а поэтому женщины подвергаются большему риску дегенеративных проблем. В связи с этим, женщинам нужно больше каротиноидов — природных пигментов, которыми обогащены яркие овощи и фрукты.

«Курсор» писал ранее, что ученые в ходе эксперимента выяснили, употребление какого продукта положительно влияет на зрительную систему и предотвращает серьезные заболевания.