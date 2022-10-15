Медики назвали два продукты, которые следует избегать гипертоникам

Резкие скачки давления могут возникать по разным причинам. Если проблема беспокоит часто, тогда стоит сходить к врачу и пройти обследование. Если же давление повысилось в результате неправильного образа жизни, тогда стоит его пересмотреть, в частности изменить рацион.

Об этом сообщает Wworld.

Специалисты говорят, что скрытый риск для здоровья, в первую очередь, несет переедание сладкого. Свободный сахар, тот который добавляют в еду или напитки, стоит ограничить в рационе, особенно, людям с гипертонией.

Дело в том, что пища с добавлением сахара, как правило, высококалорийна и часто имеет небольшую пищевую ценность или совсем ее не имеет. Приправы, такие как кетчуп, майонез и салатовые заправки, также содержат добавленный сахар. Сюда же входят и кондитерские изделия, безалкогольные напитки, фруктовые соки, булочки и т.д.

Второй продукт, который нужно ограничить в рационе — соль. Эксперты говорят, что чем больше соли вы едите, тем выше ваше давление. Рекомендуется в день съедать меньше 6 г соли, что составляет примерно чайную ложку.

Ученые также отметили, что некоторые продукты, например, богатые калием, могут противодействовать вредным последствиям употребления соли.

«Курсор» писал ранее, что существует несколько способов быстро поднять пониженное давление.