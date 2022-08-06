Кардиолог назвала простые способы поднять давление за пять минут

При низком давлении можно делать два упражнения из индийской ведической дыхательной практики пранаяма. Это быстрый способ поднять давление и восстановить нормальное самочувствие.

Существует несколько способов быстро поднять пониженное давление.

Об этом рассказала кардиолог Мария Чайковская на своем YouTube-канале.

Медик отметила, что при низком давлении можно делать два упражнения из индийской ведической дыхательной практики.

Первое называется бхастрика, во время него надо делать интенсивные вдохи и выдохи через нос. По словам Чайковской, такое упражнение следует делать три подхода по 20 повторений. Отметьте, что пр этом может зашуметь в ушах, потемнеть в глазах, закружиться голова. «Это связано с тем, что мы активно стимулируем нервную систему, поступает большое количество кислорода», — объяснила врач.

Второе упражнение называется капалабхати. Делается активный выдох, при помощи мышц живота «выдавливая оставшийся воздух» через нос. При этом вдох происходит пассивно, то есть он должен быть естественным. Упражнение делается так же в три подхода по 20 повторений.

После этих двух методик за пять минут гарантированно повышается артериальное давление, эффект длится несколько часов, уточнила кардиолог.

Эксперт уверяет, что если делать упражнения регулярно, то через два месяца у человека повысится базовый уровень артериального давления за счет натренированной нервной системы.

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