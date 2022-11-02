Медики назвали фрукт, который омолаживает сердце и поддерживает его здоровье

Научные исследования показали, что люди, которые едят хотя бы одно яблоко в день в течение года, снижают риск смерти от сердечного приступа – на 25 %, а от инсульта – на 27 %. При этом вероятность гипертонии уменьшается на 9%.

Об этом сообщает diarimes.com.

С другой стороны, исследования подтвердили, что они оказывают благотворное влияние на уровень липидов в крови.

Таким образом, употребление 1 фрукта в день в течение не менее 8 недель снижает показатели общего и «плохого» холестерина, а также повышает уровень «хорошего».

Кроме того, 200 г яблок вызывают снижение систолического артериального давления и способствуют нормализации крови, говорят ученые и врачи. Эти преимущества были продемонстрированы при употреблении 1 яблока в день независимо от сорта. Однако, как объясняет исследовательская группа, значительная часть эффекта зависит от климата, сезона сбора урожая и типа почвы, поскольку они существенно изменяют питательный состав.

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