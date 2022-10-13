Медики назвали лучший продукт для защиты костей от старения

Овощи и фрукты однозначно полезны для нашего здоровья, но некоторые особенно. И теперь исследователи обнаружили фрукт, позволяющий защищать кости от возрастных процессов.

Об этом сообщает Ukr.Media.

Ученые из Университета Пенсильвании провели исследование, в котором приняли участие женщины постклимактерического возраста. Оно показало, что чернослив является наиболее полезным фруктом для защиты костей от возрастных изменений. Это особенно важно, поскольку минеральная плотность костей у женщин после наступления менопаузы стремительно сокращается, что подвергает их риску остеопороза и тяжелым травмам от падений и переломов. Участницы этого исследования употребляли от 6 до 12 ягод чернослива в день или не употребляли.

Наблюдения продолжались 12 месяцев. Они показали, что поглощение от 6 до 12 ягод чернослива в день сокращает выраженность воспалительных медиаторов, способствующих потере минеральной плотности костей у постклимактерических женщин. Это делает чернослив очень многообещающим диетическим средством для борьбы с остеопорозом. Многие фрукты и овощи богаты биологически активными соединениями вроде фенольной кислоты, флавоноидов и каротиноидов, защищающих от остеопороза.

Однако чернослив содержит полифенолы, уменьшающие воспаление и окислительный стресс – два основных фактора, способствующих потере костной массы. Также в черносливе множество питательных ингредиентов вроде минералов, витамина K, фенольных соединений и пищевых волокон. И все это тоже очень важно для профилактики остеопороза.

«Курсор» писал ранее, что для того, чтобы обогатить кости необходимыми витаминами, специалисты рекомендуют есть лук.