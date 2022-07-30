Эксперты назвали самый полезный овощ для крепких костей

Многие люди сталкиваются с таким опасным для костей недугом как остеопороз. Оказывается, бороться с ним на ранних сроках и предотвратить его появление способно правильное питание. Кроме того, эксперты советуют регулярно добавлять в свой рацион лук.

Для того чтобы обогатить кости необходимыми витаминами, специалисты рекомендуют есть лук.

Об этом пишет forbes.

В луке содержится большое количество противовоспалительных антиоксидантов под названием флавоноиды. Эти ферменты помогают защитить кости от различных опасных организмов и других угроз.

Медики объясняют: лук помогает от недостатка коллагена в костях и артериях.

По словам медиков, ценными и полезными являются все виды лука. При этом желательно его употреблять свежим, в необработанном виде.

Работники Университета Берна в Швейцарии в своих исследованиях заметили, что лук способствует уменьшению потери костной ткани. Вещества в луковом соке способствуют укреплению костей, что в свою очередь предотвращает остеопороз. Поэтому специалисты порекомендовали лук в качестве общеукрепляющего средства для скелета.

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