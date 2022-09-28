Медики назвали лучший овощ для укрепления костной системы

Специалисты отметили, что свой рацион нужно обогащать этим овощем, а точнее его соком, потому что он обладает массой полезных свойств.

Многие люди, особенно в пожилом возрасте, жалуются на остеопороз — заболевание, которые связано с потерей кальция в костях. Долгое время оно может развиваться бессимптомно, а потом привести к серьезным осложнениям. Эксперты говорят, что для профилактики, нужно обогатить рацион одним полезным овощем.

Об этом сообщает издание HealthyStyle.info.

Речь идет о луке, а точнее его соке, который содержит много витаминов, полезных микроэлементов и веществ, обладающих рядом свойств. Лук, как известно, богат противовоспалительными антиоксидантами и флавоноидами, которые защищают кости от дефицита коллагена.

Исследователи заявили, что лук содержит в себе соединение, которое уменьшает потерю костной ткани — пептид GPC. Результаты эксперимента показали, что это вещество блокирует потерю минералов костями. То есть, употребление лука и его сока может стать хорошей профилактикой от остеопороза.

«Курсор» писал ранее, что огурцы богаты на витамин К, который помогает кальцию лучше распределяться в организме — это, в свою очередь поддерживает плотность костей, защищая их от переломов.

Еще мы писали, что врач назвала овощ, который мы обычно употребляем ограничено, секретом долгожителей. Действительно, учеными доказано, что продукт крайне полезен, но употреблять его нужно именно в сыром виде.