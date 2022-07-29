Медики назвали масло, которое помогает укрепить сердце и сосуды

Сердечно-сосудистые заболевания являются одними из самых распространенных и опасных болезней XXI века. Но вместо того, чтобы лечить их, эксперты рекомендуют сделать все возможное, чтобы их предотвратить. И в первую очередь, важно обратить внимание на свой рацион.
Об этом сообщает издание Eatthis.
Ученые из Техасского технологического университета в ходе исследования нашли масло, употребление которого способно укрепить сердце и сосуды. Речь идет о соевом масле. С его помощью можно снизить уровень «вредного» холестерина в крови.
Специалисты определили, что часто случаи ишемической болезни сердца вызваны дефицитом полиненасыщенных жиров омега-6 в организме, а они содержатся именно в соевом масле.
В ходе исследования ученые также выяснили, что этот продукт не влияет на биомаркеры воспалительного процесса и не увеличивает окислительный стресс.
Кроме этого, соевое масло способствует укреплению иммунной системы, что очень важно на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Также оно улучшает обменные процессы в организме и положительно влияет на работу головного мозга.
«Курсор» писал ранее, что эксперты из Департамента эпидемиологии и биостатистики Пекинского университета выяснили, что употребление яиц на завтрак благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.