Медики назвали масло, которое помогает укрепить сердце и сосуды

Ученые из Техасского технологического университета в ходе исследования выяснили, употребление какого масла помогает укрепить сердце и сосуды.

Сердечно-сосудистые заболевания являются одними из самых распространенных и опасных болезней XXI века. Но вместо того, чтобы лечить их, эксперты рекомендуют сделать все возможное, чтобы их предотвратить. И в первую очередь, важно обратить внимание на свой рацион.

Об этом сообщает издание Eatthis.

Ученые из Техасского технологического университета в ходе исследования нашли масло, употребление которого способно укрепить сердце и сосуды. Речь идет о соевом масле. С его помощью можно снизить уровень «вредного» холестерина в крови.

Специалисты определили, что часто случаи ишемической болезни сердца вызваны дефицитом полиненасыщенных жиров омега-6 в организме, а они содержатся именно в соевом масле.

В ходе исследования ученые также выяснили, что этот продукт не влияет на биомаркеры воспалительного процесса и не увеличивает окислительный стресс.

Кроме этого, соевое масло способствует укреплению иммунной системы, что очень важно на фоне пандемии коронавирусной инфекции. Также оно улучшает обменные процессы в организме и положительно влияет на работу головного мозга.

«Курсор» писал ранее, что эксперты из Департамента эпидемиологии и биостатистики Пекинского университета выяснили, что употребление яиц на завтрак благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.