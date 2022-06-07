Ученые назвали продукт, который снижает риск развития болезней сердца

Оказалось, что люди, которые ели меньше яиц, имели более высокий уровень плохих метаболитов в крови по сравнению с теми, кто регулярно употребляет яйца.

Эксперты из Департамента эпидемиологии и биостатистики Пекинского университета выяснили, что употребление яиц на завтрак благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Во время исследования было отобрано выявлено 4779 участников биобанка China Kadoorie. На время эксперимента 3401 доброволец имел проблемы с сердцем, а остальные 1377 человек были здоровыми.

Для того чтобы исследовать 225 метаболитов в образцах плазмы крови участников, ученые использовали технику целевого ядерного магнитного резонанса. Как оказалось, 24 из найденных метаболитов связаны с употреблением яиц на завтрак.

Дело в том, что умеренное употребление яиц повышает уровень белка аполипопротеин А1, который помогает очистке кровеносных сосудов.

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