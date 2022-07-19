Медики назвали напиток, повышающий активность мозга

Международные эксперты назвали напиток, который периодически нужно добавлять в рацион, потому что он улучшает умственные способности.

Группа исследователей из Британии и Америки в ходе исследования выяснила, употребление какого напитка повышает мозговую активность. Оказалось, что речь идет о какао.

Об этом сообщает издание Planet-today.

Ученые отметили, что этот напиток содержит флавоноиды, положительно влияющие на умственные способности человека. Эти органические вещества наполняют мозг кислородом, «пробуждая» наши когнитивные способности. Эксперты также добавили, что эти элементы содержатся в большинстве фруктов и овощей, именно они делают их очень полезными.

Исследователи провели эксперимент, в котором приняло участие 18 человек. Сначала участники должны были выпить какао, которое было сильно насыщенное этим веществом, а потом – напиток, содержащий минимальную долю флавоноидов.

Через некоторое время добровольцам увеличивали содержание углекислого газа в воздухе, что должно было спровоцировать приток крови к мозгу. А потом они должны были решить несколько несложных задач. И стоит отметить, что данное испытание прошли все без исключения. Из этого следует вывод, что какао действительно повышает активность нашего мозга.

«Курсор» ранее сообщал, что если хотите подольше оставаться молодыми, красивыми и здоровыми, тогда эксперты настоятельно рекомендуют ограничить в своем рационе напитки, содержащие большое количество сахара.