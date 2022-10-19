Медики назвали овощи, помогающие избавиться от висцерального жира

Висцеральным называют тип жира, который находится глубоко в животе и окружает внутренние органы. И он представляет собой не только эстетическую, но и физиологическую проблему. И избавиться от его, по словам эксперта, могут помочь определенные продукты.

Об этом сообщает издание Times Now.

Свой рацион рекомендуется обогатить шпинатом, потому что в его составе много витаминов и необходимых минеральных веществ. А еще он обладает «жиросжигающими» свойствами. Также стоит употреблять больше брокколи, потому что она богата на высококачественную клетчатку и различные витамины. Еще в брокколи содержатся фитохимикаты, ускоряющие сжигание жира и фолиевая кислота, которая помогает устранить вздутие живота.

Также эксперты советуют обратить внимание на морковь. При похудении ее тоже надо включить в свое меню из-за клетчатки, улучшающей пищеварение.

В списке овощей, которые помогут избавиться от висцерального жира, также оказались огурцы, потому что они помогают очистить организм от вредных веществ. А еще стоит употреблять фасоль, потому что она уменьшает риск ожирения и способствует контролю веса.

«Курсор» писал ранее, что один из лучших способов уменьшить количество висцерального жира — внести некоторые коррективы в свой рацион. А специалисты по питанию советуют начать с добавления одного из лучших продуктов для сжигания жира на животе: простого обезжиренного греческого йогурта.