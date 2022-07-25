Назван лучший продукт для быстрого сжигания жира на животе

Врачи считают одним из лучших способов уменьшить количество висцерального жира — внести некоторые коррективы в свой рацион. А специалисты по питанию советуют начать с добавления одного из лучших продуктов для сжигания жира на животе: простого обезжиренного греческого йогурта.

Исследования показали, что продукты, богатые белком, кальцием и витамином D, могут быть связаны с меньшим количеством висцерального жира. Поэтому простой, обезжиренный или с низким содержанием жира греческий йогурт — это продукт номер один, который люди должны добавлять в свой рацион, если они хотят избавиться от жира на животе.

Обезжиренный греческий йогурт обычно содержит 20-23 грамма белка на 1 порцию. Употребление в пищу продуктов, богатых белком, может помочь уменьшить чувство голода, поскольку оно вызывает чувство сытости. Это также снижает вероятность переедания.

Исследования также показывают, что высокое потребление белка связано с более низким ИМТ, меньшей окружностью талии и лучшим уровнем холестерина ЛПВП (хорошего). Кроме того, йогурт содержит живые и активные культуры, известные как пробиотики, которые помогают поддерживать здоровый микробиом кишечника.

При этом диетологи советуют выбирать именно греческий йогурт, так как йогурты с фруктовыми наполнителями, как правило, содержат добавленный сахар, который не поможет уменьшить висцеральный жир, а наоборот — увеличить его количество.

Диетолог Роксана Эхсани советует выбирать обезжиренный йогурт или йогурт с низким содержанием жира, так как йогурты со стандартной жирностью содержат насыщенные жиры, а большое их количество связано с образованием висцерального жира.

Ранее Курсор писал, что врачи назвали первые признаки закупорки кровеносных сосудов. Медики уверяют, что регулярный контроль уровня холестерина позволит вовремя распознать повышенный риск закупорки кровеносных сосудов, а также опасных патологий сердечно-сосудистой системы.

Кроме этого, ученые обнаружили связь между группой крови и риском рака. Исследователи из Каролинского университета в Швеции обнаружили связь между определенными группами крови и риском рака.