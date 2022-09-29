За несколько месяцев до диагноза: медики назвали первый симптом лимфомы

Лимфатическая (лимфатическая) система состоит из лимфатических узлов, миндалин, селезенки, костного мозга и тимуса. Ее основная функция заключается в защите организма от инфекций. Лимфатическая система подвержена развитию лимфом, сюда входят множественная миелома, хронический лимфолейкоз, кожные лимфомы и лимфома Ходжкина или лимфома Ходжкина.

Лимфома может поразить в любом возрасте

К факторам риска относятся хронические вирусные и бактериальные инфекции, генетическая предрасположенность и токсические вещества, циркулирующие в окружающей среде. Существует целых 103 вида лимфомы, из-за чего этот вид рака может проявляться по-разному. Во многих случаях симптомы путают с простудой, проблемами с кожей или аллергией на алкогольные напитки.

Пациенты с лимфомой могут испытывать послеполуденную лихорадку, увеличение лимфатических узлов, газы, кашель, одышку, боль в животе и проблемы с мочеиспусканием. Иногда новообразование возникает в необычном месте и давит на внутренние органы, что вызывает парезы, парестезии, желтуху или инфекцию органов дыхания. С другой стороны, одним из симптомов лимфомы, который появляется относительно рано, является потеря веса, не связанная с приемом лекарств или диетой для похудения.

«Такой симптом, который должен в первую очередь беспокоить больного, – неоправданное похудение. Особенно когда никаких других недугов не появляется. Это может быть первым симптомом лимфомы, который может предшествовать диагнозу на несколько месяцев», — подчеркивает в интервью WP abcZdrowie заведующий отделением гематологии и трансплантологии Университетского клинического центра в Гданьске, проф. Ян Мацей Зауха.

Помните, что ни к одному из этих симптомов нельзя относиться легкомысленно. Быстрая диагностика заболевания и проведение соответствующего лечения значительно увеличивает шансы на излечение даже очень агрессивной формы лимфомы.

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