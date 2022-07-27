Медики назвали последствия полного отказа от алкоголя на два месяца

Медики считают, что всего за два месяца без алкоголя внутренние органы оздоровятся, а ваш иммунитет укрепится. Кроме того, это позитивно скажется на внешнем виде и самочувствии.

Отказавшись от употребления алкоголя на два месяца, вы будете удивлены измениям, которые произойдут с вашим организмом, обещают врачи.

Об этом пишет golos.

Внутренние органы при отказе от алкоголя уже через несколько недель начнут работать значительно лучше. Печень страдает от алкоголя больше других органов. Но при этом печени будет достаточно всего месяца, чтобы восстановится и вернуться к здоровому функционированию. Если же вы злоупотребляли спиртным, понадобится больше времени — от двух месяцев до полугода.

Почки также начнут работать лучше, но не сразу. Им потребуется время, чтобы вывести вредные продукты распада этанола — ацетальдегид и уксусную кислоту. Именно через пару месяцев они полностью выйдут из организма.

Желудок начнет работать лучше, исчезнет дискомфорт. Этот орган очень сильно страдает от алкоголя — слизистая раздражается из-за воздействия этилового спирта, могут даже появляться язвы. При отказе от горячительных напитков желудок быстро восстанавливается.

Мозг начнет работать продуктивнее. Дело в том, что регулярные возлияния нарушают функции мозга. При этом этанол покидает мозг человека через 21 день после последнего употребления алкоголя (если количество было умеренным). А в более запущенных случаях нужно больше времени.

Токсины, которые образуются в результате распада алкоголя, приводят к нарушению сердечного ритма, повышают артериальное давление, сгущают кровь. Отказ от алкоголя даже на 30 дней уже поможет снизить нагрузку на сердце, нормализовать давление и пульс.

Нервная система восстановится, исчезнут раздражительность, уныние, бессонница. Спустя два месяца отказа от алкоголя спать вы будете намного крепче, дольше. Кроме того вкусовые ощущения и обоняние станут богаче.

Уже после 21 дня полной трезвости ваша кожа будет выглядеть моложе. Исчезнут раздражения и высыпания на лице. Цвет лица станет более однородным и здоровым. Уйдут мешки под глазами и отеки.

Ранее Курсор писал, что врачи назвали первые признаки закупорки кровеносных сосудов. Медики уверяют, что регулярный контроль уровня холестерина позволит вовремя распознать повышенный риск закупорки кровеносных сосудов, а также опасных патологий сердечно-сосудистой системы.