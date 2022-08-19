Медики назвали предметы быта, которые надо менять каждый год

Многие вещи домашнего обихода, которые используются ежедневно, могут служить годами и сохранять свою функциональность. Но есть такие предметы, которые могут использоваться продолжительное время, несмотря на ограниченный срок службы.

По истечении времени они превращаются из простых бытовых мелочей в настоящую бомбу замедленного действия и могут быть опасны для здоровья человека.

Об этом пишет limon.

Эксперты составили список тех вещей, которые наверняка давно используются в вашем доме на регулярной основе, однако настоящий срок их годности — не более одного года.

Шторка в ванной

Если вы являетесь счастливым обладателем ванной, то у вас наверняка есть специальная шторка. Очень важно поддерживать свежесть шторки для ванной комнаты и регулярно стирать этот аксессуар. Со временем в материале скапливаются грибковые микроорганизмы, даже при регулярной стирке. Поэтому очень важно менять шторку для ванной не реже, чем раз в год.

Спортивный коврик

Если вы занимаетесь йогой, то у вас наверняка есть специальный спортивный коврик. Срок службы этого спортивного аксессуара зависит от частоты использования и материала коврика. Если коврик начинает скользить, изнашиваться и приобретает неприятный запах — его однозначно нужно менять. Но лучше не рисковать и менять аксессуар ежегодно, если вы регулярно занимаетесь спортом.

Разделочные доски

Практически все типы разделочных досок со временем покрываются небольшими дефектами и трещинками, вмятинами и царапинами. В них скапливается невероятное количество патогенных бактерий, которые невозможно полностью убрать никакими чистящими средствами. Особенно, это касается досок из дерева и пластика. Поэтому, лучше менять разделочные доски ежегодно, чтобы не подвергать риску состояние здоровья всех членов семьи.

Контейнеры из пластика

Даже безопасные, чистые и безупречные на вид контейнеры из пластика по истечении срока службы наносят вред организму человека. Со временем они начинают выделять опасные вещества эстрогенного происхождения, которые могут вызвать появления серьезных заболеваний, в том числе: рак, ожирение, сахарный диабет. При длительном поступлении токсических веществ страдает иммунная система организма и важные органы. Спровоцировать выброс токсинов может даже незначительное нагревание, хоть некоторые контейнеры и можно разогревать в микроволновке. Особенно опасна тара с трещинами. Рекомендуется менять контейнеры из пластика на новые минимум раз год. Не стоит ждать, пока емкость замутится или вовсе деформируется.

Подставки из дерева

Такой аксессуар для ножей и других столовых приборов со временем накапливает влагу, которая приводит к образованию плесневого грибка. Плесень очень опасна для организма человека и вывести её из дерева полностью невозможно. Очень важно ежегодно менять подставки из дерева на новые, а все столовые приборы после мытья вытирать насухо. Лучший вариант — замена деревянной подставки на каменную или стальную.

Наматрасники и чехлы подушек

Эти постельные принадлежности необходимо регулярно менять. Ткань наматрасника является барьером от бактерий и пыли и за год становится совершенно непригодным, несмотря на частые стирки. Чтобы уберечь себя от пылевых клещей и патогенных микроорганизмов, следует менять постельные принадлежности данного типа раз в двенадцать месяцев. Это не только сохранит ваше здоровье, но и убережет матрас от быстрого изнашивания. О том, как выбрать качественное постельное белье, вы сможете прочитать здесь.

Кухонная прихватка

При регулярном использовании срок службы кухонной прихватки непродолжительный. При нагревании и соприкосновении с горячей посудой ткань на прихватке быстро изнашивается, теряет свою прочность и термоустойчивость. Чтобы не подвергать руки риску ожога, меняйте прихватку сразу же, как заметите первые признаки изнашивания. Это могут быть незначительные потертости или изменение цвета ткани. А если вы хотите более практичный и выгодный вариант, замените тканевые прихватки на силиконовые перчатки с огнеупорным эффектом.

Расчески

Даже в том случае, если вы часто и бережно очищаете расческу, в расческе скапливаются частички кожи и болезнетворные бактерии. От старой щетки для волос может быть масса проблем: от ломкости волос и быстрого загрязнения до себореи, кожного зуда и дерматита. Меняйте расчески минимум раз в год, если очищаете ее еженедельно. При редком очищении срок службы расчески не более полугода. О том, как выбрать расческу для здоровых волос, вы узнаете в следующей статье.

Растительные масла

Тыквенное, кокосовое, кунжутное и оливковое масло имеет срок годности в один год, но не более. По истечении времени масла становятся горькими и теряют все свои полезные и ценные свойства. Чтобы продлить срок годности продукта, следует хранить масла подальше от варочной поверхности и духового шкафа. Также обратите внимание на льняное масло, так как оно хранится ещё меньше — не более полугода.

Лак

Как лак для ногтей, так и лак для волос, обладает сроком годности всего в один год. А если вы храните их вблизи приборов отопления или на прямом солнце, то срок их службы — не более полугода. По истечении срока годности лак выцветает, становится густым и может нанести вред волосам и ногтям.