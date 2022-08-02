Медики назвали признаки, указывающие на проблемы с почками

Эксперты перечислили признаки, на которые стоит обратить внимание, потому что они могут указывать на заболевания почек.

Почки являются главным фильтром нашего организма, поэтому важно следить за тем, чтобы орган нормально функционировал и обеспечивал очищение крови от токсинов и вредных веществ. Медики назвали ряд признаков, которые могут указывать на нарушение почек, поэтому их нельзя игнорировать.

Об этом сообщает издание «Комментарии».

Специалисты называют «тревожным» звоночком частые скачки давления. Если оно не сбивается с помощью гипотензивных препаратов, тогда это может быть признаком сбоя в работе почек.

Также не стоит тянуть с походом к врачу, если у вас начались тянущие и тупые боли в области поясницы. Особенно, если они сопровождаются болями при мочеиспускании.

Следующий признак — повышенная температура. Такое бывает при пиелонефрите — заболевании почек воспалительного характера, которая сопровождается проблемами с мочеиспусканием.

Нехватка воздуха также может свидетельствовать о проблемах с почками. Одышка при почечной недостаточности связана с анемией и недостаточной транспортировкой кислорода к органам.

«Курсор» писал ранее, что специалист-нефролог, доктор медицинских наук Евгений Шилов рассказал в комментарии о том, как избежать хронической болезни почек.

Еще мы писали, чтобы не навредить своему здоровью и не ставить под удар почки, стоит ограничить в своем рационе продукты, из-за которых повышается кислотность.