Врачи назвали продукты, употребление которых повреждает почки

12:02, Сегодня
Общество
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Фото: pixabay.com

Эксперты советуют ограничить их в своем рационе, чтобы не иметь проблем с почками и избежать ухудшения самочувствия.

Чтобы не навредить своему здоровью и не ставить под удар почки, стоит ограничить в своем рационе продукты, из-за которых повышается кислотность.

Об этом пишет Healthline.

Медики рекомендуют ограничить употребление рыбы, свинины, птицы, сыра, яиц, говядины, риса, хлеба и сладких газированных напитков.

Ведь из-за высокой кислотности происходит повреждение хрупких канальцев почек, где образуется моча. В попытках предотвратить это, орган начинает активно вырабатывать аммиак.

Если такой процесс длится недолго — ничего опасного нет, но если он затягивается — это может оказывать токсическое воздействие на вас, отмечают специалисты.

Чтобы предотвратить заболевания почек, доля кислотообразующих продуктов в ежедневном рационе не должна превышать 35%. Оставшиеся 65% необходимо отвести для щелочной пищи — овощей, ягод и фруктов.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые полезны для здоровья сердца. Диетологи считают, что овес, фисташки, а также сардины содержат идеальный набор полезных веществ, которые положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы человека.

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Автор материала:
Тали Малкина
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