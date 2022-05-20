Врачи назвали продукты, употребление которых повреждает почки

Чтобы не навредить своему здоровью и не ставить под удар почки, стоит ограничить в своем рационе продукты, из-за которых повышается кислотность.

Медики рекомендуют ограничить употребление рыбы, свинины, птицы, сыра, яиц, говядины, риса, хлеба и сладких газированных напитков.

Ведь из-за высокой кислотности происходит повреждение хрупких канальцев почек, где образуется моча. В попытках предотвратить это, орган начинает активно вырабатывать аммиак.

Если такой процесс длится недолго — ничего опасного нет, но если он затягивается — это может оказывать токсическое воздействие на вас, отмечают специалисты.

Чтобы предотвратить заболевания почек, доля кислотообразующих продуктов в ежедневном рационе не должна превышать 35%. Оставшиеся 65% необходимо отвести для щелочной пищи — овощей, ягод и фруктов.

«Курсор» писал ранее, что эксперты назвали продукты, которые полезны для здоровья сердца. Диетологи считают, что овес, фисташки, а также сардины содержат идеальный набор полезных веществ, которые положительно скажется на работе сердечно-сосудистой системы человека.