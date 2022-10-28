Медики назвали признаки высокого холестерина, которые заметны на лице

Чрезмерное употребление жирной пищи приводит к повышению уровня холестерина. А он, в свою очередь, отражается на нашей внешности.

Самый простой способ определить высокий уровень холестерина – посетить своего врача и сдать соответствующие анализы. Но в некоторых случаях заметить неладное можно и без обследований. Ведь это состояние вызывает три «классических» физических изменения.

Об этом пишет Страна здоровья.

Классическими признаками являются шишки вокруг суставов пальцев или ахиллового сухожилия (вызванные отложениями холестерина), накопление желтого холестерина вокруг глаз и век или бледное кольцо вокруг радужки глаза.

Высокий холестерин вызван генетическими изменениями, передающимися из поколения в поколение. Это изменение мешает вашему телу правильно удалять плохой холестерин из крови, что может привести к накоплению жировых отложений в кровеносных сосудах. Развитие проблемы зачастую провоцирует неправильное питание и вредные привычки.

Наличие этих закупорок, известных как атеросклероз, является основной причиной сердечного приступа, поскольку может помешать сердцу получать кислород. Атеросклероз также может вызвать инсульт, если он ограничивает приток крови к мозгу, предупреждают врачи и советуют регулярно контролировать свой уровень холестерина.

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