Медики назвали продукты, которые могут навредить почкам

Медики отмечают, что употребление большого количества растительной пищи полезно для здоровья почек. Но все не так однозначно.
Об этом сообщает Ukr.Media.
По словам экспертов, чрезмерное потребление в пищу щавеля, свеклы, шпината, ревеня, грибов, земляники, груш, крыжовника, фасоли за счет содержащихся в них оксалатов может приводить к развитию мочекаменной болезни.
Соевые бобы, продукты из сои, клюква и брусника могут быть причиной формирования в почках уратных камней. «Ранние» арбузы, парниковые овощи, например помидоры и огурцы, могут содержать химикаты, помогающие их раннему созреванию, частое употребление которых также может навредить.
Кроме того, чрезмерное поступление в пищу поваренной соли в составе домашней пищи и в заводских консервированных продуктах значительно ухудшает работу почек и может стать причиной гипертонической болезни. То же можно сказать о злоупотреблениях алкоголем, газировкой, кофе и продуктами «фаст-фуда», которые вредят всему организму в целом.
Для сохранения здоровья почек необходимо воздержаться от употребления однозначно вредных продуктов, таких как алкоголь, а также не стоит питаться исключительно «полезными» растительными продуктами – питание должно быть разнообразным и сбалансированным, – подытожили медики.